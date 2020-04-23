Milestone Team выпустила в продажу мотосимулятор MotoGP 20, по такому случаю был выпущен специальный релизный трейлер.

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Если верить красочному описанию игры, то нас ждут захватывающие соревнования по мотоспорту, улучшенная графика, целый ворох новых анимаций для гонщиков, детальные трассы и вот это всё. Особенно разработчики гордятся проработанными моделями мотоциклистов (немножко вульгарно звучит по отношению к спорту, простите). Сотрудники Milestone Team использовали технологию сканирования лиц и внешности, поэтому всё должно максимально правдоподобно выглядеть.

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Пара слов о кастомизации. Игроку разрешают создать собственный байк и костюм. Он сможет подобрать выигрышную комбинацию спонсора и дизайна, занимаясь подбором цвета и материала. Новый симулятор также интригует своим новым режимом с историческими заездами, который «позволит вам вновь пережить лучшие моменты в истории MotoGP».

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MotoGP 20 — это не только набор интересных заездов для одиночной кампании, но и бодрый мультиплеер с выделенными серверами. Главное, чтобы сама тема была близка игрокам. А вот здесь уже проблемы. Чего греха таить, мы имеем дело с проектом крайне нишевого жанра.

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Приобрести MotoGP 20 можно на PC, Xbox One и PlayStation 4. В Steam, кстати, отзывы у игры пока очень сдержанные — 61% на основании 18 рецензий (вспоминаем про «нишевость»).