Разработчики ролевой игры Torchlight III представили новый трейлер. Он посвящён фортам, персональным убежищам игроков. Авторы проекта понимают, что каждый захочет обустроить убежище по личному представлению и вкусу. Именно поэтому так важно предоставить пользователю богатый набор для кастомизации.

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В Torchlight III получить во владение собственный форт можно будет ещё в первом акте игры. Просто так его никто выдавать не будет — придётся выполнять важное, но не самое сложное задание. Игрок должен отобрать себе будущее жилище у гоблинов.

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Кастомизации жилища в ролике уделено очень много внимания. Если мы правильно поняли разработчиков, всё зависит только от фантазии игрока. Например, в форте можно сварганить алтарь, сложенный из костей поверженных врагов. Или, скажем, спроектировать спальное место, окружённое свечами, книгами и дорогими безделушками. В форте, как вы понимаете, может быть сразу несколько комнат с разными тематическими оформлениями. Все элементы декора придётся добывать в миссиях или же крафтить из скрупулёзно собранных ингредиентов.

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Наконец, в форт можно предложить друзей из мира Torchlight III. Разработчики также подчёркивают, что обставленный форт пригодится всем героям игрока — персонажа нового класса можно будет приютить в ранее построенном жилище.

Релиз Torchlight III намечен на это лето. Проект сначала выйдет на PC, потом — на консолях.