Авторы грядущей Torchlight III рассказали, насколько интересным можно сделать процесс обустройства жилья
Разработчики ролевой игры Torchlight III представили новый трейлер. Он посвящён фортам, персональным убежищам игроков. Авторы проекта понимают, что каждый захочет обустроить убежище по личному представлению и вкусу. Именно поэтому так важно предоставить пользователю богатый набор для кастомизации.
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В Torchlight III получить во владение собственный форт можно будет ещё в первом акте игры. Просто так его никто выдавать не будет — придётся выполнять важное, но не самое сложное задание. Игрок должен отобрать себе будущее жилище у гоблинов.
рекламаКастомизации жилища в ролике уделено очень много внимания. Если мы правильно поняли разработчиков, всё зависит только от фантазии игрока. Например, в форте можно сварганить алтарь, сложенный из костей поверженных врагов. Или, скажем, спроектировать спальное место, окружённое свечами, книгами и дорогими безделушками. В форте, как вы понимаете, может быть сразу несколько комнат с разными тематическими оформлениями. Все элементы декора придётся добывать в миссиях или же крафтить из скрупулёзно собранных ингредиентов.
рекламаНаконец, в форт можно предложить друзей из мира Torchlight III. Разработчики также подчёркивают, что обставленный форт пригодится всем героям игрока — персонажа нового класса можно будет приютить в ранее построенном жилище.
Релиз Torchlight III намечен на это лето. Проект сначала выйдет на PC, потом — на консолях.
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