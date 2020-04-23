Через несколько часов у поклонников серии XCOM настанет пусть и небольшой, но всё же праздник: состоится релиз анонсированного на прошлой неделе ответвления XCOM Chimera Squad. Но поскольку Firaxis считает, что ей нечего скрывать и стесняться, то эмбарго на публикацию обзоров новинки спало уже сейчас. Благодаря этому и агрегатору рецензий Metacritic мы можем сделать об игре первые выводы.

реклама

Средняя оценка XCOM Chimera Squad от профессиональных обозревателей на момент публикации данной заметки составляла 78 баллов, что можно назвать достойным результатом для игры, которую никто не ждал и анонс которой был большим сюрпризом. В целом обозреватели сходятся во мнении, что перед нами хороший продукт, и Firaxis остаётся верной традициям четвертьвековой серии, но к предыдущим крупным играм серии XCOM Chimera Squad, как ни крути, по уровню исполнения пока не приблизилась.

реклама

Напомним, что по сюжету XCOM Chimera Squad, действие которой разворачивается спустя пять лет после событий XCOM 2 и аддонов, люди и инопланетяне научились жить вместе, и нам, управляющим отрядом «Химера», необходимо нейтрализовывать скрытые угрозы для общества, используя для этого передовое оружие и уникальные способности каждого из одиннадцати бойцов. Кстати, в отличие от других игр серии, в XCOM Chimera Squad персонажи и локации созданы и проработаны вручную.

До 1 мая игру можно будет приобрести с 50-процентной скидкой, или всего за 499 рублей.