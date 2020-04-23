Год назад сервис GOG представил обновление своего клиента GOG Galaxy до версии 2.0. Если выражаться красноречиво, то GOG Galaxy 2.0 — это один «лончер», чтобы править всеми. На практике же система позволяет добавлять в свою библиотеку игры и, что самое главное, друзей из самых разных сервисов и даже платформ, избавляя PC-игроков от необходимости расставлять на своих рабочих столах кучу ярлыков. С декабря прошлого года GOG Galaxy 2.0 пребывает в состоянии открытого бета-тестирования, и вот, теперь готовится к полноценному релизу.

реклама

Как сообщает издание PC Gamer со ссылкой на информационную рассылку от GOG, долгожданный релиз GOG Galaxy 2.0 состоится «в ближайшие недели».

реклама