«Царь-лончер» GOG Galaxy 2.0 скоро выйдет из «беты»
Год назад сервис GOG представил обновление своего клиента GOG Galaxy до версии 2.0. Если выражаться красноречиво, то GOG Galaxy 2.0 — это один «лончер», чтобы править всеми. На практике же система позволяет добавлять в свою библиотеку игры и, что самое главное, друзей из самых разных сервисов и даже платформ, избавляя PC-игроков от необходимости расставлять на своих рабочих столах кучу ярлыков. С декабря прошлого года GOG Galaxy 2.0 пребывает в состоянии открытого бета-тестирования, и вот, теперь готовится к полноценному релизу.
реклама
Как сообщает издание PC Gamer со ссылкой на информационную рассылку от GOG, долгожданный релиз GOG Galaxy 2.0 состоится «в ближайшие недели».
рекламаА если вы не знали о существовании такого чуда, но хотите его попробовать, не дожидаясь ещё несколько недель, то открытое бета-тестирование ещё продолжается, и достаточно лишь пройти на сайт GOG Galaxy и загрузить клиент.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила