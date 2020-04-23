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«Царь-лончер» GOG Galaxy 2.0 скоро выйдет из «беты»

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Год назад сервис GOG представил обновление своего клиента GOG Galaxy до версии 2.0. Если выражаться красноречиво, то GOG Galaxy 2.0 — это один «лончер», чтобы править всеми. На практике же система позволяет добавлять в свою библиотеку игры и, что самое главное, друзей из самых разных сервисов и даже платформ, избавляя PC-игроков от необходимости расставлять на своих рабочих столах кучу ярлыков. С декабря прошлого года GOG Galaxy 2.0 пребывает в состоянии открытого бета-тестирования, и вот, теперь готовится к полноценному релизу.

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Как сообщает издание PC Gamer со ссылкой на информационную рассылку от GOG, долгожданный релиз GOG Galaxy 2.0 состоится «в ближайшие недели».

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А если вы не знали о существовании такого чуда, но хотите его попробовать, не дожидаясь ещё несколько недель, то открытое бета-тестирование ещё продолжается, и достаточно лишь пройти на сайт GOG Galaxy и загрузить клиент.

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