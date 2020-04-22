Давно не было слышно хороших новостей о Watch Dogs Legion — амбициозном проекте Ubisoft, период разработки которого решено было продлить после неудачного запуска Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Журналистам профильного издания VGC удалось выяснить, что новые «Псы» станут проектом из стартовой линейки для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Причём, сам экшен изначально не разрабатывался специально для «некстгена».

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Выходит так, что релиз Watch Dogs Legion случится не ранее ноября нынешнего года. Компания Ubisoft ещё несколько месяцев назад дала понять, что если Sony и Microsoft не успеют выпустить консоли в этом году, то и готовящиеся у французов игры тоже будут отложены. К ним, например, помимо Watch Dogs Legion, относятся Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, а также новые проекты во вселенных Far Cry и Assassin’s Creed.

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