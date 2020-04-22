Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Watch Dogs Legion станет игрой для стартовых линеек PlayStation 5 и Xbox One, если карантин не помешает

+
-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2060 стабильно дешевеет не смотря ни на что
-10 т.р. на RTX 2080 - цена радует
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Давно не было слышно хороших новостей о Watch Dogs Legion — амбициозном проекте Ubisoft, период разработки которого решено было продлить после неудачного запуска Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Журналистам профильного издания VGC удалось выяснить, что новые «Псы» станут проектом из стартовой линейки для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Причём, сам экшен изначально не разрабатывался специально для «некстгена».

реклама

Выходит так, что релиз Watch Dogs Legion случится не ранее ноября нынешнего года. Компания Ubisoft ещё несколько месяцев назад дала понять, что если Sony и Microsoft не успеют выпустить консоли в этом году, то и готовящиеся у французов игры тоже будут отложены. К ним, например, помимо Watch Dogs Legion, относятся Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, а также новые проекты во вселенных Far Cry и Assassin’s Creed.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft watch dogs legion
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Несмотря на коронавирус, Baldur’s Gate III ещё планируется к раннему релизу в этом году
+
Watch Dogs Legion станет игрой для стартовых линеек PlayStation 5 и Xbox One, если карантин не помешает
+
Ubisoft почти на два месяца отложила выход ремейка Trackmania Nations
+
Аналитики: цифровые продажи Half-Life Alyx составили 860 тысяч копий, а у DOOM Eternal — 3 миллиона
7
Онлайновой игре Guild Wars исполняется 15 лет — разработчики отпразднуют юбилей вместе с игроками
2
Обладатели Cities Skylines могут бесплатно получить дополнение Parklife
+
В переработанной карточной игре Artifact появится сюжетная кампания, статистика по игрокам и многое другое
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 174
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
83
MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
19
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
48
Выбор оптимального Full HD монитора под железо ПК. Весна 2020
79
Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)
25
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
33
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
29

Сейчас обсуждают

Max Payne
20:26
ПРЕКРАСНО (!!!) будет играться в такую тёмную игру только на OLED экранах имеющих хорошее разрешение. Давайте врать то себе не будем. И Rift S мусорный IPS еще и за 67-70К комплект, если еще дешевле б...
Аналитики: цифровые продажи Half-Life Alyx составили 860 тысяч копий, а у DOOM Eternal — 3 миллиона
Fa11en
20:23
это я тоже сделал и уже отфоткал материал. скоро выложу
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
Uber Cynic
20:20
90% сидящих в тюрьмах - религиозные верунки. а 'бог' это не имя собственное это наименование класса сверхъестесвенных существ. ну как 'человек' типа тоже не имя. кстати имя жыдовского божка из библейс...
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
Александр Афанасьев
20:20
Проблема Microsoft, что как только глючную, на старте продаж, ось, доведённую до ума сервис паками, начинают принимать и любить, так сразу заканчивается срок эксплуатации.
Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
Артем Брынцев
20:18
Lenovo Explorer смотрю стоит сейчас 40к, в январе-феврале стоил примерно также по я.маркету, что в целом примерно также дорого как и Rift S.
Аналитики: цифровые продажи Half-Life Alyx составили 860 тысяч копий, а у DOOM Eternal — 3 миллиона
ivvy1000
20:14
Rift s это как бы не дешёвый шлем. Я вот довольствуюсь более бомжацким Lenovo explorer
Аналитики: цифровые продажи Half-Life Alyx составили 860 тысяч копий, а у DOOM Eternal — 3 миллиона
Andrey Vorontsov
20:14
Что за возмущения, это просто концепт от какого то Васи. А винда должна быть и симпатичная и производительная, должен быть баланс, как было с 7кой, а не набор сомнительных решений.
Энтузиаст c Softpedia представил Windows 20 - пользовательский интерфейс для Windows 10
Kaa Goodwin
20:12
Хорошо, только многие из перечисленных девайсов, ещё и на десятый Андроид не перешли 😆
MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое
Kaa Goodwin
20:11
У меня Redmi note 7, 11 MIUI, запись как была, так осталась.
MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое
Zmax
20:06
волею судьбы сидел какое то время на Z270 Prime +G4400+574 радеон. Многие игры вполне играбельны, например последний дум. Играется комфортно и без лагов. А вот последнее Метро ужасно фризит. Проц кон...
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем