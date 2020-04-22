В самом-самом конце февраля Ubisoft объявила о том, что работает над Trackmania — переосмыслением/ремейком очень популярной в своё время гоночной игры Trackmania Nations. Предполагалось, что проект увидит свет 5 мая, но заветная дата всё ближе и ближе, а внятной информации об игре как не было, так и нет.

реклама

Что ж, теперь мы хотя бы знаем, в чём причина: студия Ubisoft Nadeo, которой поручено создание Trackmania (2020), не смогла в кратчайшие сроки адаптироваться к вынужденной удалённой работе из дома, поэтому чтобы проект соответствовал необходимому уровню качества, его релиз пришлось отложить почти на два месяца. Теперь Trackmania планируется к выходу 1 июля. А чтобы хоть немного подсластить эту горькую пилюлю, разработчики опубликовали геймплейный трейлер новинки.

реклама

На данный момент известно только об одной целевой платформе Trackmania — PC (Uplay и Epic Games Store).