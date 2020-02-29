Ubisoft решила не отставать от современного «тренда» на ремейки/ремастеры, и в рамках турнира Trackmania Grand League представила ремейк некогда популярной аркадной гонки Trackmania Nations. Называется он лаконично и понятно — просто Trackmania.

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Увы, но в анонсирующем материале Ubisoft решила рассказать о развитии студии Nadeo, а не непосредственно об игре, поэтому информация на данный момент доступна только в самом базовом виде: продвинутый редактор уровней, новые типы поверхностей трасс, ротация карт и сезонная кампания.

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Несмотря на то, что подробностей ремейка мало, уже известна точная дата его выхода — 5 мая на PC.