Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations
Ubisoft решила не отставать от современного «тренда» на ремейки/ремастеры, и в рамках турнира Trackmania Grand League представила ремейк некогда популярной аркадной гонки Trackmania Nations. Называется он лаконично и понятно — просто Trackmania.
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Увы, но в анонсирующем материале Ubisoft решила рассказать о развитии студии Nadeo, а не непосредственно об игре, поэтому информация на данный момент доступна только в самом базовом виде: продвинутый редактор уровней, новые типы поверхностей трасс, ротация карт и сезонная кампания.
рекламаНесмотря на то, что подробностей ремейка мало, уже известна точная дата его выхода — 5 мая на PC.
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