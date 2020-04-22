Когда разработчики и издатели не торопятся делиться статистикой продаж своих проектов, на помощь спешит аналитическая компания SuperData, по подсчётам специалистов которой, за месяц VR-эксклюзив Half-Life Alyx разошёлся тиражом в 860 тысяч экземпляров.

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Как поясняют аналитики SuperData, по меркам высокобюджетных игр это «умеренный» результат, однако для VR-эксклюзива результат впечатляющий, особенно, учитывая тот факт, что эта игра простимулировала продажи VR-очков и манипуляторов.

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Что касается DOOM Eternal, то, по информации аналитиков, её начальные цифровые продажи достигли трёх миллионов копий. Для сравнения, цифровой тираж DOOM 2016 за аналогичный период времени составил менее одного миллиона копий.

А вот популярная нынче Animal Crossing New Horizons стала самой быстропродаваемой игрой на консолях — пять миллионов копий за месяц. Как пишут сотрудники SuperData, ранее обладателем этого почётного титула была Call of Duty Black Ops 4.

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Игровая промышленность в целом продемонстрировала рост, что, безусловно, напрямую связано с коронавирусом и проводимой государствами политикой самоизоляции граждан. Люди стали больше играть и, как следствие, тратить больше денег на игры. По статистике, с февраля по март выручка в премиальном сегменте видеоигр увеличилась на 64 % на консолях и на 56 % — на PC.