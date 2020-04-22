Онлайновой игре Guild Wars исполняется 15 лет — разработчики отпразднуют юбилей вместе с игроками
Компания ArenaNet в скором времени отметит пятнадцатилетие Guild Wars — популярной некогда MMORPG, которую ещё на самом старте записывали в «убийцы World of Warcraft». Первоначальный запуск серверов случился 28 апреля 2005 года. Удивляет тот факт, что оригинальная Guild Wars остаётся востребованным проектом. В свет давно вышла Guild Wars 2, она тоже пользуется стабильным спросом, но фанаты первой части остаются непоколебимыми.
реклама
Специально для последних разработчики с сегодняшнего дня запускают праздничный ивент. Он будет проходить до 28 апреля и закончится праздничным стримом с представителями ArenaNet. Для тех, кто собирается праздновать, поясняем. Нужно зайти в игру, отправиться в зону Embark Beach и там уже начинать «веселье». Ну, кавычки мы тут применили неспроста.
рекламаПод «весельем» у разработчиков подразумевается покупка оружия с классическим скином и особой вещицы, которая вызывает дополнительного босса на некоторых локациях. Отлично повеселится народ, наверное.
рекламаПро игроков, которые давно пересели на Guild Wars 2, разработчики тоже не забыли. Они смогут прикупить в цифровом магазине предметы со скидкой, а в игровом магазине — бесплатный набор для укладки волос своему персонажу. Вот вам и 15 лет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила