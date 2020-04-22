Компания ArenaNet в скором времени отметит пятнадцатилетие Guild Wars — популярной некогда MMORPG, которую ещё на самом старте записывали в «убийцы World of Warcraft». Первоначальный запуск серверов случился 28 апреля 2005 года. Удивляет тот факт, что оригинальная Guild Wars остаётся востребованным проектом. В свет давно вышла Guild Wars 2, она тоже пользуется стабильным спросом, но фанаты первой части остаются непоколебимыми.

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Специально для последних разработчики с сегодняшнего дня запускают праздничный ивент. Он будет проходить до 28 апреля и закончится праздничным стримом с представителями ArenaNet. Для тех, кто собирается праздновать, поясняем. Нужно зайти в игру, отправиться в зону Embark Beach и там уже начинать «веселье». Ну, кавычки мы тут применили неспроста.

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Под «весельем» у разработчиков подразумевается покупка оружия с классическим скином и особой вещицы, которая вызывает дополнительного босса на некоторых локациях. Отлично повеселится народ, наверное.

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