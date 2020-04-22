Хоть на дворе уже весна и не за горами парково-фонтанный период, из-за политики самоизоляции выход из дома допускается только по работе, неотложным делам или за продуктами. Следовательно, подышать воздухом и погулять по паркам пока не представляется возможным. Чтобы хоть виртуально скомпенсировать нашу нехватку «зелёного» и весёлого, разработчики Cities Skylines решили бесплатно раздать всем обладателям копии игры тематическое дополнение Parklife.

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Правда, получение бесплатной копии Parklife сопряжено с выполнением довольно рутинной процедуры. Разработчики хотят, чтобы вы зарегистрировали учётную запись Paradox, подтвердили свой адрес электронной почти, затем подписались на новостные рассылки Paradox и Cities Skylines, после чего связали учётные записи Paradox и Steam. При этом в обязательном порядке необходимо сделать свою Steam-страничку открытой, дабы разработчики удостоверились в том, что у вас есть Cities Skylines.

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Если все шаги выполнены, то дополнение добавится к вам в течение 36 часов. Видимо, процедура проводится вручную. Бесплатная раздача продлится до 26 апреля. Само дополнение останется с вами навсегда.

Как нетрудно догадаться из названия, дополнение Parklife посвящено созданию и развитию различных парков в мире Cities Skylines. То могут быть как «зелёные» парки, предназначенные для прогулок горожан, так и парки развлечений с аттракционами и прочими радостями.