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Fallout 76 вышла в Steam вместе с долгожданным обновлением Wastelanders

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Обновление Wastelanders имеет все шансы (по крайней мере, на бумаге) изменить игровой процесс Fallout 76 в лучшую сторону, поэтому нет ничего удивительного в том, что его релиза игроки ждали чуть ли не больше, чем релиза самой Fallout 76. Важное напоминание: обновление огромно, и чтобы его установить, вам придётся загрузить порядка 50—70 Гбайт данных в зависимости от платформы.

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По сюжету Wastelanders, в мир Fallout 76 начали возвращаться ведомые легендами о сокровищах люди, поэтому в игре появятся NPC, с которыми можно побеседовать и у которых можно получить различные задания. Также в игре появятся две фракции — рейдеры и поселенцы. На них можно работать и улучшать свою репутацию. У обеих фракций появились базы, причём вполне вероятно, что на территориях их баз раньше располагались постройки игроков. В этом случае вас попросят переехать; естественно, с сохранением всего нажитого непосильным трудом.

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Также хорошая новость для преданных клиентов магазина дядюшки Гейба: сегодня Fallout 76 вышла в Steam. Если вы ранее связали свои учётные записи Steam и Bethesda.net, то получили Steam-копию Fallout 76 бесплатно и автоматически. Акция уже завершилась.

Изменений и нововведений в Wastelanders огромное количество, и при желании с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Bethesda. Благо, там всё на русском языке.

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Теги

bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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MriS
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Kyle Reeze
15:36
Кстати. Люди, кадры на Луне реально фейк. Можно на ютубе увеличить скорость воспроизведения до 1.75 и получить обычную езду по пыли.
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Me4tatelI&gt;
15:36
а оригинальная пленка не лучше выгладила? она цветная была?
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enot52rus
15:35
Ну тебе лучше знать сколько они кому отстегивают и сколько зарабатывают
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SlasheR
15:35
смотрю, что и 100 лет назад люди любили ездить по рельсам, а пешеходы бросались под телеги.
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enzolas
15:33
Ну что я хочу сказать. Мы вступаем в мир где "видео" больше нельзя доверять. Столько фейков можно сделать ....
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Jesaul
15:33
Пора вернуться.
Fallout 76 вышла в Steam вместе с долгожданным обновлением Wastelanders
Sceptrum
15:32
Хорошо замечено!
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Alex
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