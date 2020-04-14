Обновление Wastelanders имеет все шансы (по крайней мере, на бумаге) изменить игровой процесс Fallout 76 в лучшую сторону, поэтому нет ничего удивительного в том, что его релиза игроки ждали чуть ли не больше, чем релиза самой Fallout 76. Важное напоминание: обновление огромно, и чтобы его установить, вам придётся загрузить порядка 50—70 Гбайт данных в зависимости от платформы.

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По сюжету Wastelanders, в мир Fallout 76 начали возвращаться ведомые легендами о сокровищах люди, поэтому в игре появятся NPC, с которыми можно побеседовать и у которых можно получить различные задания. Также в игре появятся две фракции — рейдеры и поселенцы. На них можно работать и улучшать свою репутацию. У обеих фракций появились базы, причём вполне вероятно, что на территориях их баз раньше располагались постройки игроков. В этом случае вас попросят переехать; естественно, с сохранением всего нажитого непосильным трудом.

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Также хорошая новость для преданных клиентов магазина дядюшки Гейба: сегодня Fallout 76 вышла в Steam . Если вы ранее связали свои учётные записи Steam и Bethesda.net, то получили Steam-копию Fallout 76 бесплатно и автоматически. Акция уже завершилась.

Изменений и нововведений в Wastelanders огромное количество, и при желании с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Bethesda. Благо, там всё на русском языке.