Разработчики из польской студии Ovid Works трудятся в данный момент над Metamorphosis. Это приключенческая игра по мотивам повести Франца Кафки «Превращение». Проект отметили свежим трейлером.

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Мы не берёмся анализировать, много ли Metamorphosis взяла у «Превращения», но центральная идея здесь воплощена полностью — герой превращается в жука. Итак, главному действующему персонажу придётся свыкнуться с той мыслью, что он уже не совсем человек, но помощь другу оказать придётся. А вот он остался человеком, да ещё и в тюрьму загремел. Разобраться со всем этим придётся нашему жуку.

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По пути герою Metamorphosis придётся решать необычные головоломки и преодолевать препятствия. Перемещение жука реализовано интересно — он может использовать липучки на своих лапках чтобы лазать по отвесным поверхностям. И не стоит забывать, что игра у нас намечается приключенческая, поэтому без общения с интересными персонажами никак не обойтись.

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Релиз Metamorphosis должен случиться уже в этом году на PC, Xbox One и PlayStation 4. Будет даже версия для Nintendo Switch. В Steam у игры уже имеется собственная страничка, русский язык там есть.