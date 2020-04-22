Разработчики из студии SCS Software подготовили обновление для American Truck Simulator. Полученную в итоге порцию контента нельзя назвать большой — там даже новых грузовых машин нет. Зато свеженькое DLC призвано подарить игроку новые эмоции от управления виртуальным грузовиком за счет улучшенных звуковых эффектов и добавленного «прогулочного» режима в гараже.

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Со звуком авторы проделали правильные вещи. Был добавлен эффект реверберации при проезде в тоннелях (странно, что только сейчас), переработаны звуки пересекающих трассу поездов. Наконец, игроку разрешат в своём траке опускать боковое стекло с соответствующей анимацией нажатия кнопок. В акустическом плане эта манипуляция тоже оформлена должным образом.

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В гараже теперь действительно можно прогуляться. Просто нажимаем соответствующую виртуальную кнопку — и наш подопечный виртуальный дальнобойщик начинает деловито расхаживать перед грузовиком. Для чего нужен этот режим? Ну, игрок сможет рассмотреть своего любимого «железного коня» в деталях и, видимо, получить от этого эстетическое удовольствие.

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Все объявленные нововведения появились с выходом обновления под номером 1.37. Оно получилось настолько важным, что сотрудники SCS Software посчитали нужным выпустить ознакомительное видео. В конце этого ролика содержится важная информация для обладателей Steering Creations Pack — они получат во владение дополнительные модели руля.