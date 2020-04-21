Релизный трейлер Predator: Hunting Grounds — сетевого боевика, где обязательно придётся сразиться с Хищником
Компания Sony готовится выпустить в продажу сетевой экшен Predator: Hunting Grounds. Разработкой проекта занималась студия IllFonic, которую до настоящего момента вы могли знать по Friday the 13th: The Game. По случаю скоро выхода был выпущен специальный трейлер.
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В этой игре четверым игрокам нужно будет примерить на себя роли бесстрашных морских пехотинцев, выполняющих ответственные задания. В какой-то момент к этой кампании обязательно присоединится Хищник. Последним будет управлять другой игрок. Ассиметричный мультиплеер во всём своём великолепии.
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Релиз Predator: Hunting Grounds состоится уже 24 апреля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Причём на компьютерах игра выйдет только в Epic Games Store. В конце марта разработчики проводили тестирование Predator: Hunting Grounds, по итогам которого в клиент игры были внесены многочисленные правки. Затронули интерфейс, баланс и повышено быстродействие.
рекламаПосле релиза основного проекта студия IllFonic займётся производством дополнительного контента. Например, первое DLC выйдет уже через месяц.
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