The Division 2 обзавелась пробной версией
Ubisoft вспомнила бессмертную поговорку «Лучше поздно, чем никогда» и сегодня, пользуясь тем, что большинство людей сидит дома и может уделить гораздо больше времени играм, чем обычно, открыла доступ к пробной версии своего боевика The Division 2.
реклама
В рамках ознакомительной версии The Division 2 игрокам будут доступны сюжетная компания, возможность объединиться с товарищами для выполнения совместных заданий, кастомизация персонажа и возможность прокачки его навыков и оружия. Функции кланов и внутриигровых покупок для ознакомительной версии принудительно отключены.
рекламаОграничений два: восьмой уровень персонажа и восемь часов игрового процесса. По их истечении «триалка» закроет свои на первый взгляд гостеприимные двери, после чего выход только один: покупка полной версии игры. Благо, весь прогресс, достигнутый в пробной версии, сохранится на учётной записи.
Ознакомительная версия доступна на всех целевых платформах кроме (пока) Google Stadia.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила