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The Division 2 обзавелась пробной версией

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Ubisoft вспомнила бессмертную поговорку «Лучше поздно, чем никогда» и сегодня, пользуясь тем, что большинство людей сидит дома и может уделить гораздо больше времени играм, чем обычно, открыла доступ к пробной версии своего боевика The Division 2.

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В рамках ознакомительной версии The Division 2 игрокам будут доступны сюжетная компания, возможность объединиться с товарищами для выполнения совместных заданий, кастомизация персонажа и возможность прокачки его навыков и оружия. Функции кланов и внутриигровых покупок для ознакомительной версии принудительно отключены.

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Ограничений два: восьмой уровень персонажа и восемь часов игрового процесса. По их истечении «триалка» закроет свои на первый взгляд гостеприимные двери, после чего выход только один: покупка полной версии игры. Благо, весь прогресс, достигнутый в пробной версии, сохранится на учётной записи.

Ознакомительная версия доступна на всех целевых платформах кроме (пока) Google Stadia.

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