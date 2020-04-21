Компания Square Enix с гордостью и радостью сообщила о том, что стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII — за первые три дня после релиза — преодолел отметку в 3,5 миллиона копий. В состав этих 3,5 миллионов копий входят как проданные конечным игрокам через цифровые магазины, так и отгруженные в розничные магазины физические копии. Рискнём предположить, особенно, учитывая ситуацию в мире, что абсолютное большинство продаж ремейка Final Fantasy VII пришлось именно на «цифру».

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Сама Square Enix очень довольна результатом, причём полностью обоснованно. Для сравнения, один из самых знаменитых эксклюзивов PlayStation 4 — Uncharted 4 — на неделю разошёлся 2,7-миллионным тиражом, а долгожданная God of War (2018) за первые три дня продалась тиражом в 3,1 млн копий.

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Иными словами, ремейки/ремастеры замечательно продаются, но всё это, к сожалению, вызывает двоякие эмоции.