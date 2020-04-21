Издательство THQ Nordic и студия под милейшим названием Mimimi Productions наконец-то огласили точную дату выхода тактического вестерна Desperados III. Отправиться на Дикий Запад можно будет уже через два месяца — 16 июня. Вместе с оглашением даты релиза разработчики также опубликовали свежий видеоролик, посвящённый Джону Куперу, одному из главных действующих лиц Desperados III.

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При желании на Desperados III уже можно оформить предварительный заказ. В Steam, например, цена кусачая — 2 499 рублей за издание Digital Deluxe (единственный доступный пока вариант).

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В состав «делюкса» помимо основной игры входят сезонный абонемент с тремя дополнениями, которые выйдут в течение 2020 года и продолжат основной сюжет, а также состоящий из 75 композиций расширенный вариант игрового саундтрека.