Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Call of Duty Warzone будет радовать своих игроков регулярными ивентами

2
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке

Разработчики из Infinity Ward собираются реализовывать и проводить в Call of Duty Warzone специальные виртуальные мероприятия. Ивенты будут касаться только самой игры и всего, что с ней связано. Никаких сторонних вещей там появляться не будет. Информация обо всём этом была обнародована в рамках интервью изданию VentureBeat.

реклама

Проведение ивентов в сетевых проектах — довольно распространённая практика. Тематические события регулярно случаются, скажем, в Overwatch и World of Tanks. В сверхпопулярной Fortnite они тоже есть. Причём, в случае с бестселлером от Epiс Games поводом для ивента может быть вообще что угодно: проведение концерта, показ фильма и так далее.

реклама

Осталось только выяснить, на что хватит фантазии у Infinity Ward.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

infinity ward call of duty warzone
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Call of Duty Warzone будет радовать своих игроков регулярными ивентами
2
Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала бесплатной на неделю, а на тестовом сервере игры появилась русская локализация
3
Релиз PC-версии Death Stranding задержится почти на полтора месяца
8
Слух: Call of Duty 2020 не будет иметь подзаголовок Black Ops
+
Менее 25 минут: очередной рекорд скорости прохождения DOOM Eternal
2
Из библиотеки NVIDIA GeForce NOW пропадёт сразу пачка игр от крупных издателей
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 174
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 50
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
131
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
182
Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
35
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
27
Выбор оптимального Full HD монитора под железо ПК. Весна 2020
50
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
22
«Индекс самоизоляции» Яндекса – куда ведут благие намерения
41
Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)
17

Сейчас обсуждают

Tovbot
17:09
Шо за чушь несёт автор? Процессор одинаковый, разница только в графике, а она легко масштабируется.
Windows Central: Скоро Microsoft анонсирует младшую версию Xbox с мощностью всего в 4 терафлопса
Игорь Антонов
17:09
Неплохо но за сходную цену есть и райзен 1600 и 2600.
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
Roditch
17:08
Авторитетное заявление от диванного аналитика. )) В Apple об этом не забудь сообщить, они до сих пор 12 МП сенсоры ставят.
Samsung работает над сенсором камер 600 Мп, что превышает возможности человеческого глаза
Каа
17:08
Не, поменяешь на Иви... Больше ядер, меньше жрёт.
4 ядра хватит всем – изучаем влияние количества ядер в современных процессорах на производительность в играх по мнению экспертов Gecid
wwr222
17:06
Мозги прожевал? Ты видишь,что в dx11 результат хуже,чем в dx12?
Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
Дмитрий Рапкин
17:04
Теперь ты знаешь как многогранны те у кого ряженка вместо мозгов)
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
Egor Ka
17:04
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=29973 За $200 предлагали 9800))
Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
Vitaly St
17:03
Ну выглядит неплохо, но перепроходить даже мысли не возникает. На графона реально нехватало уже даже на старте.
Энтузиаст поставил на Fallout 4 более 100 различных модов – графика теперь поистине восхищает
Адри Купри
17:02
Бензин который долго храниться можно сделать только на заводе, в запаянных бочках с фольгой.
Стоимость нефти впервые в истории стала отрицательной
Константин Дятлов
17:01
хз что там у вас не заводиться. 2700х завел 3400 цл14, 3800сц16 легко и не принужденно
Стали известны характеристики флагманских плат ASUS ROG MAXIMUS XII (Z490) — поддержка до DDR4-5000 и 16-фазная схема питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем