Call of Duty Warzone будет радовать своих игроков регулярными ивентами
Разработчики из Infinity Ward собираются реализовывать и проводить в Call of Duty Warzone специальные виртуальные мероприятия. Ивенты будут касаться только самой игры и всего, что с ней связано. Никаких сторонних вещей там появляться не будет. Информация обо всём этом была обнародована в рамках интервью изданию VentureBeat.
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Проведение ивентов в сетевых проектах — довольно распространённая практика. Тематические события регулярно случаются, скажем, в Overwatch и World of Tanks. В сверхпопулярной Fortnite они тоже есть. Причём, в случае с бестселлером от Epiс Games поводом для ивента может быть вообще что угодно: проведение концерта, показ фильма и так далее.
рекламаОсталось только выяснить, на что хватит фантазии у Infinity Ward.
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