Разработчики игр, в особенности тех, что заточены на мультиплеер, продолжают время от времени завлекать нас в «сети» игры. Так, несколько часов назад студия ZeniMax Online вместе с издательством Bethesda Softworks объявили о начале акции недельного бесплатного доступа к премиальной подписке Plus для The Elder Scrolls Online, предоставляющей различные приятные преимущества её обладателям.

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Самое главное — с подпиской Plus игроки получают полный доступ ко всем дополнениям для The Elder Scrolls Online, включая недавно вышедшее DLC Harrowstorm. Помимо доступа к дополнениям обладатели подписки также получают неограниченное хранилище материалов для крафтинга, удвоенное банковское пространство для всех персонажей на учётной записи, 10-процентное ускорение получения опыта, золота, вдохновения и исследования, удвоенное пространство для мебели и коллекционных предметов в домах, удвоенное хранилище кристаллов трансмутации и возможность окрашивать костюмы. Назвать эту механику pay-to-win сложно, но можно, поскольку определённые игровые преимущества в игре она явно даёт.

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Чтобы получить неделю бесплатной подписки Plus, нужно зайти во внутриигровой магазин Crown Store и во вкладке ESO Plus выбрать бесплатную ознакомительную версию. Акция завершится 27 апреля.

Наконец, замечательная новость для русскоязычных фанатов The Elder Scrolls Online. Обещанная в начале года русская локализация уже маячит на горизонте: на тестовом сервере проверяют обновление версии 6.0.0, которое помимо главы Greymoor, добавляющей в мир TESO всеми любимый Скайрим, также внедряет в игру русский перевод. Пока что, естественно, также в тестовом варианте.