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Релиз PC-версии Death Stranding задержится почти на две недели

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В начале марта стало известно, что Death Stranding выйдет на PC второго июня. К сожалению, с тех пор много воды утекло: коронавирус пока и не думает отступать, и все, кто могут, давно перешли на удалённую работу. Не стала исключением и студия Kojima Productions. Вынужденные изменения в рабочем ритме не могли не повлиять на подготовку PC-версии Death Stranding, поэтому буквально только что студия сообщила о переносе её релиза почти на две недели — до 14 июня.

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Дополнительное время, поясняют разработчики, позволит студии довести PC-версию Death Stranding до необходимого уровня качества в эти непростые времена.

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Напомним, что Death Stranding вышла на PlayStation 4 ещё восьмого ноября прошлого года и стала одним из самых неоднозначных проектов последних лет. Одни пребывают в восторге, другие считают проект полным провалом. Истина же, как водится, где-то посередине.

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Релиз PC-версии Death Stranding задержится почти на две недели
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