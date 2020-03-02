О том, что Death Stranding всё-таки выйдет на PC, нам известно уже на протяжении нескольких месяцев. Изначально разработчики обозначили «начало лета» как предварительный срок релиза, а сегодня Kojima Productions вместе с Digital Bros. (родительская компания издательства 505 Games) уточнили, когда именно следует ждать Death Stranding на PC. А ждать ровно три месяца — до 2 июня. Магазины — Steam и Epic Games Store, цена по предзаказу — 3 499 рублей.

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Так что если вы являетесь поклонником творчества Хидео Кодзимы, но не приемлете игровые консоли, то обведите вышеуказанную дату в своём календарике.

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По словам разработчиков, PC-версия Death Stranding будет полностью соответствовать современным требованиям данной платформы: в наличии высокая частота кадров (не уточнено, неограниченная ли она или же просто «высокая»), поддержка мониторов с высоким разрешением и ультрашироким соотношением сторон, фоторежим и так далее.

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Также в PC-версии Death Stranding в качестве дани уважения будет представлен контент из культовой серии Half-Life. Сколько этого контента будет, не уточняется, но в видео можно заметить как минимум шапку в виде головокраба для главного героя.