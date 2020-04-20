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Wargaming начинает праздновать 10-летие World of Tanks и даже временно вернёт в игру общий чат

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Популярной онлайновой игре World of Tanks в этом году исполняется 10 лет — довольно внушительный срок для проекта такого жанра. К «Танкам» сегодня можно относиться по-разному. Важно знать, что игра чувствует себя хорошо, у неё высокий «онлайн» и большая армия поклонников. До сих пор, да. По случаю скорого празднования 10-летия компания Wargaming решила устроить масштабный ивент-празднование, присоединиться к которому можно будет всем игрокам.

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На портале World of Tanks сегодня появилось сразу несколько заметок, посвящённых грядущему празднованию. Торжество намечается долгим, до августа 2020 года — именно тогда и случится финал всего ивента. Разработчики собираются не только одарить игроков бонусами, но и предлагают им вспомнить, заново пережить все вехи становления проекта. Всё начнётся 22 апреля с запуском Акта I. Таких актов будет пять.

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На каждом из больших этапов игрокам нужно будет выполнять разные задачи, получать за это многочисленные бонусы и, конечно же, принимать активные участия в боях. Без этого никуда. Лучше самой Wargaming никто не объяснит все тонкости получения тех или иных «плюшек». У белорусской команды это давно стало традицией — по максимуму нагружать пользователя информацией о свежих нашивочках, специальных монетах, золотых ключах, декалях и тому подобных вещах. Пока игрок будет разбираться во всём этом — он много времени проведёт в игре, что важно.

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Каждый из Актов празднования будет сопровождаться запуском давно отменённых или изменённых механик игры. Это делается для того, чтобы вспомнить, как всё было раньше. Например, в первом Акте Wargaming вернёт на прежнее место Общий чат в бою. Данная функция была отключена ещё в 2016 году. Причин тому было много, но самую главную назвал бывший директор по продукту Вячеслав Макаров в рамках тематического стрима с блогерами — токсичность.

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За другими подробностями стоит проследовать на официальный сайт World of Tanks.

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