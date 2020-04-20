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Симулятор демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker выйдет в раннем доступе в середине июня

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В мире современных видеоигр можно найти «симулятор» практически на любой вкус: от банальных симуляторов дальнобойщика до симуляторов бомжа. Сегодня речь пойдёт о серьёзном симуляторе демонтажа космических кораблейпод названием Hardspace Shipbreaker. Вернее, о ставшей сегодня известной дате его появления в Steam по программе раннего доступа. Отправиться на орбиту и начать разбирать сложные космические аппараты и станции на запчасти можно будет уже 16 июня этого года.

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Любопытно, что у Hardspace Shipbreaker даже есть сюжетная линия и предыстория: в мире игры человечество успешно колонизировало практически всю Солнечную систему, и космические корабли здесь — такая же обыденность, как автомобили для нас. Мы играем за бедолагу, задолжавшего баснословные день крупной корпорации LYNX и вынужденного отрабатывать долг, горбатясь резчиком на демонтаже кораблей. А чтобы вы не могли поступить благородно и покончить с собой, избавившись от долга, корпорация владеет вашей ДНК и способна фактически воскресить героя, чтобы он продолжал трудиться. Всё верно: будущее будущим, технологии технологиями, но старый добрый капитализм никуда не делся.

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Стоит отметить, что при создании Hardspace Shipbreaker разработчики уделили большое внимание исследованию поведения различных материалов, так что будьте готовы к реалистичной физике.

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