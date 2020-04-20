В мире современных видеоигр можно найти «симулятор» практически на любой вкус: от банальных симуляторов дальнобойщика до симуляторов бомжа. Сегодня речь пойдёт о серьёзном симуляторе демонтажа космических кораблейпод названием Hardspace Shipbreaker. Вернее, о ставшей сегодня известной дате его появления в Steam по программе раннего доступа. Отправиться на орбиту и начать разбирать сложные космические аппараты и станции на запчасти можно будет уже 16 июня этого года.

реклама

Любопытно, что у Hardspace Shipbreaker даже есть сюжетная линия и предыстория: в мире игры человечество успешно колонизировало практически всю Солнечную систему, и космические корабли здесь — такая же обыденность, как автомобили для нас. Мы играем за бедолагу, задолжавшего баснословные день крупной корпорации LYNX и вынужденного отрабатывать долг, горбатясь резчиком на демонтаже кораблей. А чтобы вы не могли поступить благородно и покончить с собой, избавившись от долга, корпорация владеет вашей ДНК и способна фактически воскресить героя, чтобы он продолжал трудиться. Всё верно: будущее будущим, технологии технологиями, но старый добрый капитализм никуда не делся.

реклама

Стоит отметить, что при создании Hardspace Shipbreaker разработчики уделили большое внимание исследованию поведения различных материалов, так что будьте готовы к реалистичной физике.