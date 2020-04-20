Mount & Blade II всё ещё лидирует в чарте продаж Steam, а Fallout 76 лишь на пятом месте
Несмотря на то, что с момента раннего релиза Mount & Blade II прошло уже три недели, проект продолжает быть впереди всех остальных в плане продаж. По свежей статистике Valve, проект от турецкой студи TaleWorlds по-прежнему сохраняет лидерство в чарте продаж. При этом Fallout 76, добравшаяся до Steam в начале прошлой недели, занимает в этом почётном списке лишь пятое место.
реклама
В целом десятка лидеров за прошлую неделю выглядит следующим образом:
- Mount & Blade II Bannerlord;
- Valve Index VR Kit;
- Sekiro Shadows Die Twice;
- Dark Souls III Deluxe Edition;
- Fallout 76;
- Deadside;
- Grand Theft Auto V;
- DOOM Eternal;
- XCOM: Chimera Squad (предварительный заказ);
- Green Hell.
рекламаИными словами, результаты Mount & Blade II наверняка продолжают удивлять даже собственных разработчиков. Авторы игры неоднократно говорили, что не ожидали подобного успеха.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила