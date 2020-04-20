Несмотря на то, что с момента раннего релиза Mount & Blade II прошло уже три недели, проект продолжает быть впереди всех остальных в плане продаж. По свежей статистике Valve, проект от турецкой студи TaleWorlds по-прежнему сохраняет лидерство в чарте продаж. При этом Fallout 76, добравшаяся до Steam в начале прошлой недели, занимает в этом почётном списке лишь пятое место.

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В целом десятка лидеров за прошлую неделю выглядит следующим образом:

Mount & Blade II Bannerlord;

Valve Index VR Kit;

Sekiro Shadows Die Twice;

Dark Souls III Deluxe Edition;

Fallout 76;

Deadside;

Grand Theft Auto V;

DOOM Eternal;

XCOM: Chimera Squad (предварительный заказ);

Green Hell.

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Иными словами, результаты Mount & Blade II наверняка продолжают удивлять даже собственных разработчиков. Авторы игры неоднократно говорили, что не ожидали подобного успеха.