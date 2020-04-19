Обычно разработчики игр стараются не публиковать важные новости по выходным, потому что они рискуют быть незамеченными, но разработчики Atom RPG, видимо, посчитали, что из-за самоизоляции данной рекомендацией можно пренебречь, и огласили точную дату появления аддона «Трудоград» в раннем доступе: 11 мая.

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По сюжету «Трудограда», нам предстоит отправиться в крупный город, где, как считается, сохранилось бесценное устройство, способное спасти остатки человечества. Сюжетно «Трудоград» является прямым продолжением основной Atom RPG.

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Как пишут разработчики, хоть перед нами и ранняя версия «Трудограда», но с точки зрения контентного наполнения она весьма насыщенна: 11 мая игроки смогут побывать в пяти новых крупных локациях, познакомиться с сотней персонажей и выполнить несколько десятков заданий, включая первые задания главной сюжетной линии, а также получить новое оружие и предметы и взглянуть на новое дерево умений.

Обещают, что до выхода из раннего доступа «Трудоград» будет ежемесячно пополняться новым контентом.