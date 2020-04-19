На игровом YouTube-канале DT Gaming появилось видео с записью игрового процесса первой миссии за Польшу из стратегии Iron Harvest. Удивляют в представленном ролике, как минимум, две вещи. Первая — в первом задании совсем нет сражений с огромными ходящими кастрюлями, которых мы уже насмотрелись раньше. Нам показали маленькую девочку Анну, которая просто играет в снежки со сверстниками. Вторая удивительная вещь — крупные планы в сюжетных вставках. Эта игра, представьте себе, выдерживает крупные планы с анимированными лицами героев, и от этого даже не становится дурно.

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Почему снежки? Видимо, так разработчики хотели обучить игрокам премудростям обращения с укрытиями и нюансам управления. А ещё в этой первой миссии девочка Анна подбирает маленького живого медвежонка — он потом станет незаменимым юнитом в новых заданиях. В конце ролика нам также продемонстрировали стилизированное архивное видео из игры, которое доходчиво объясняет, какая война случилась в Iron Harvest. Выглядит убедительно, разработчики постарались.

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Проект должен поступить в продажу уже 1 сентября. Целевые платформы: PC, Xbox One и PlayStation 4.