Обновление Wastelanders для Fallout 76 вместе со Steam-версией игры добрались до релиза в начале этой недели. Поначалу игроки жаловались на обилие ошибок и «багов» и даже успели ненадолго утопить игру в отрицательных отзывах. Но вскоре дела пошли на поправку, и отныне Fallout 76 довольствуется в основном положительным, 73-процентным пользовательским рейтингом в Steam.

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Теперь же Bethesda решила выступить с обращением к игрокам, которые искренне поддерживали Fallout 76 и мотивировали разработчиков продолжать трудиться и улучшать игровой процесс. Как пишет Bethesda, разработчики вложили много сил и ресурсов в обновление Wastelanders, и им приятно видеть, что их усилия оправдались.

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В завершение своего обращения компания недвусмысленно дала надежду на то, что Fallout 76 будет продолжать развиваться. Подробностями, естественно, с нами поделятся позже.