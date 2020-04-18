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Дополнение Shadowlands для нетленной World of Warcraft порадует гибкими настройками рендера и новым редактором персонажей

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Прямо сейчас проходит активная фаза альфа-тестирования Shadowlands — следующего дополнения для World of Warcraft. Наиболее любопытные пользователи принялись ковырять клиент игры, пытаясь обнаружить там ещё незадекларированные разработчиками нововведения. Так, благодаря таким энтузиастам мы узнали, что в игре будет несколько интересных графических опций и доработанный редактор персонажей.

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Начнём с последнего. Его внешний вид и работу можно оценить, просмотрев данное видео. Завсегдатаи World of Warcraft могут уже искать изменения.

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Если затронуть тему новых графических настроек, то тут всё намного интереснее. Blizzard удалось реализовать поддержку динамического рендера — качество картинки меняется налету с целью удержания фреймрейта на приемлемом уровне. Есть также настройка Target FPS, она будет в реальном времени и при острой необходимости снижать количество спецэффектов во время тяжёлого рейда с целью удерживания нужного показателя FPS.

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Что касается динамического рендера, то нечто подобное реализовано в World of Tanks — в настройках разрешения 3D рендера есть пункт «Динамическое изменение», он тоже позволяет сохранить быстродействие игры путём снижения качества картинки в сложных сценах. Расширение Shadowlands для World of Warcraft выйдет уже в этом году.

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