Авторы SnowRunner коснулись темы мультиплеера в свежем видео
Симулятор бездорожья SnowRunner относится к числу тех игр, которые в идеале лучше бы проходить вместе с друзьями — не так скучно. Однако до последнего времени разработчики демонстрировали лишь одиночное прохождение, и реализация мультиплеера в игре оставалась под вопросом. В сегодняшней публикации авторы рассказали, на что можно рассчитывать, запуская сетевой режим.
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По сути, мультиплеер в SnowRunner — это кооператив, допускающий прохождение заданий вместе с друзьями, до четырёх человек одновременно, включая вас. Лидер группы выбирает, какие задания выполнять, и вся группа получает причитающуюся награду. Как утверждают разработчики, у участников игры мир будет полностью синхронизирован — от освещения до следов и колеи от проезда предыдущей машины.
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SnowRunner доберётся до виртуальных прилавков уже 28 апреля на PC (Epic Games Store) и консолях текущего поколения.
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