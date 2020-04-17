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In Plain Sight — атмосферное приключение 17-летней девушки в декорациях нищей Америки

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Разработчики из студии FireYside анонсировали In Plain Sight. Это их первый проект, который расскажет историю современных жителей трейлерного парка в Соединённых Штатах. Всё действие мы будем наблюдать в режиме от третьего лица. В главных ролях значится Маккензи Картер — 17-летняя девушка, которая пытается разыскать собственную мать.

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Вы не поверите, но авторы In Plain Sight тоже обещают нам, что у каждого принятого выбора будут последствия. Про такое говорят вообще все авторы подобных произведений.

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В In Plain Sight придётся также заниматься разгадыванием и распутыванием загадок, связанных с таинственным исчезновением людей. Выход игры намечен на лето нынешнего года. За подробностями рекомендуется перейти на официальную страничку In Plain Sight в Steam.

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fireyside in plain sight
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In Plain Sight — атмосферное приключение 17-летней девушки в декорациях нищей Америки
Nikolay Yeryomenko
07:42
А Intel так не умеет: https://www.youtube.com/watch?v=KVp-5jmcwY0 По-моему от техноблогеров больше маркетинга, чем от AMD - Ryzen, Ryzen. А он даже без разгона та тот свет улетает, какие могут быть в...
AMD Ryzen 5 3600 стал самым популярным процессором в немецкой рознице
N1ghtwish
07:39
Ну куда же без местных глупых теоретиков. Ну давай расскажи, как так получается, что 16МБ БИОСа для B450 хватает под микрокоды, а 16МБ БИОСа для A320 не хватает?
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
Kasyan
07:35
Уж при Сталине точно лучше жилось, чем в 90-е.
AMD Ryzen 5 2600 вернул звание самого популярного процессора в России
darkfen
07:34
Так беда в количестве места для микрокода, а не в количестве пинов на сокете.
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
Goginator
07:34
лол ,ты даже слово из трех букаф осилить не смог (так как все таки ЕГЭ , а не ЭГЕ) .... мдя , недооценивал я уровень деградации населения .
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
Сергей Решетников
07:33
Для фанов одноядерных преимуществ,так покупайте себе процы одноядерные,разогняйте до 5Ггц и нагибайте владельцев 6-8 ядерных процев в тестах и выкладывайте на сайте.А мы посмеёмся.Одноядерное преимуще...
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
Goginator
07:31
а 6 ядер 3600 работают в сумме (6хчастота ядра)на той же частоте что у 10600 работает одно ядро (то есть частота одного ядра 10600 в 6 раз больше чем частота одного ядра 3600)?
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
wwr222
07:30
Он просто серфер на волне хайпа...писатель хренов
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 получат огромный прирост производительности и эксклюзивный 5-нм технологию
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