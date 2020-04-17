In Plain Sight — атмосферное приключение 17-летней девушки в декорациях нищей Америки
Разработчики из студии FireYside анонсировали In Plain Sight. Это их первый проект, который расскажет историю современных жителей трейлерного парка в Соединённых Штатах. Всё действие мы будем наблюдать в режиме от третьего лица. В главных ролях значится Маккензи Картер — 17-летняя девушка, которая пытается разыскать собственную мать.
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Вы не поверите, но авторы In Plain Sight тоже обещают нам, что у каждого принятого выбора будут последствия. Про такое говорят вообще все авторы подобных произведений.
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В In Plain Sight придётся также заниматься разгадыванием и распутыванием загадок, связанных с таинственным исчезновением людей. Выход игры намечен на лето нынешнего года. За подробностями рекомендуется перейти на официальную страничку In Plain Sight в Steam.
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