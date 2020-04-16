Epic Games Store дарит всем Just Cause 4 и Wheels of Aurelia
Epic Games выдержала собственноручно установленные сроки и предлагает забрать в магазине Epic Games Store две новые игры. Разумеется, ничего взамен отдавать не нужно. Итак, как мы и сообщали в прошлый раз, в EGS доступны для пополнения библиотеки Just Cause 4 и Wheels of Aurelia.
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Само собой, больший интерес вызывает к себе Just Cause 4 – большой и максимально зрелищный экшен, авторы которого ставили перед собой цель развлекать игрока на протяжении всего прохождения. Главный герой, хорошо известный фанатам серии наёмник Рико Родригес, отправился в вымышленную страну Солис чтобы навести там порядок, устроив хаос. Вот такое сочетание, да. В помощь ему выдадут много интересных пушек и большой парк техники.
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Если говорить о Wheels of Aurelia, то эта игра сильно проще и, что называется, «для ценителей». Это небольшой инди-проект, главная героиня которого — девушка по имени Лелла. Она отправляется в большое путешествие по Италии. Всё действо происходит где-то в 70-х годах прошлого века. Игра была достаточно прохладно принята публикой. Журналистам не понравился ни сюжет, ни управление, ни общий посыл. Но раз бесплатно — можно попробовать, но никто не настаивает.
рекламаПодарки от EGS можно забрать до 23 апреля. Уже на следующей неделе Epic Games собирается раздавать ролевую игру For the King.
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