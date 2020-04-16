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Дополнение Invasions для Age of Wonders: Planetfall добавит в игру злобных рептилоидов

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Разработчики из студии Triumph совместно с Paradox Interactive анонсировали Invasions – второе по счёту дополнение для стратегии Age of Wonders: Planetfall. Если верить описанию авторов, то нас ждёт самое масштабное DLC, которое призвано добавит в игру большое количество контента.

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Центральная тема дополнения — тактические сражения между разрозненными военными фракциями. Игрокам в Invasions предложат выступить от имени жестоких Шакарнов. Эти ящероподобные гуманоиды (не уверены, что правильно описали расу) не терпят компромиссов и готовы разрушать всё на своём пути. В общем, звучит занятно — главное, чтобы так же игралось.

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Есть и другие особенности дополнения. Разработчики впихнули в Invasions две новые карты для кампании, сложные испытания для высокоуровневых игроков и новый сетевой режим. Про последний известно, что он предложит участникам сражения вступать в объединения с целью победы над одним игроком во главе доминирующей империи. Также в DLC нашлось место механике случайных событий: нападения пиратов, вспышки на солнце и тому подобные вещи.

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Invasions можно будет «подружить» с клиентом Age of Wonders: Planetfall уже с 26 мая. Дополнение выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. Традиционно, обладатели сезонного абонемента получат порцию контента сразу и автоматически. Всем другим обладателям оригинальной игры придётся раскошелится на 435 рублей.

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