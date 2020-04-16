Создатели SnowRunner рассказали о парке внедорожников и открытом мире игры
Разработчики из Saber Interactive совместно с Focus Home Interactive представили новый трейлер игрового процесса SnowRunner. В этот раз креативный директор, господин Оливер Холлинс-Лейк, попытался рассказать нам об основных особенностях проекта.
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Примечательная особенность SnowRunner — это её открытый мир. Для игроков будет доступно более 30 квадратных километров открытого мира. Если верить авторам, то это аж в три раза больше по сравнению с предыдущей игрой серии — MudRunner. Для нас также готовят более 40 различных грузовиков и внедорожников от самых именитых автомобильных брендов мира, от Chevrolet до Caterpillar. С техникой разрешат проводить различные косметические изменения. Можно будет менять не только экстерьер, но и экстерьер.
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Для SnowRunner моделируются три совершенно новых региона, изучать которые будет дозволительно не только в гордом одиночестве, но и в кооперативном режиме до четырёх человек.
рекламаВыход SnowRunner должен произойти 28 апреля. Целевые платформы: Pc, Xbox One и PlayStation 4.
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