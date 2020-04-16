В Steam появилась демоверсия Colony Ship. Это новый проект от студии Iron Tower. За последнее время она отличилась благодаря пошаговой ролевой игре Age of Decadence. Многие адепты жанра убеждены, что этот проект — один из лучших в своём роде.

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Что касается демоверсии Colony Ship, то она уже сейчас способна продемонстрировать все основные геймплейные «фишки» полной версии. Что интересно, основное внимание в «демке» уделяется боевой системе. А вот о чём эта Colony Ship — стоит разобраться. Прежде всего, это ролевая игра. Из названия становится понятно, что действие Colony Ship происходит в далёком будущем, без космоса дело тут не обошлось.

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На старте игрок сможет выбрать себе героя из 10 предложенных. Разработчики уже сейчас много говорят про выбор и последствия, про многочисленные группировки и некий бунт на корабле. Последний здесь значится в буквальном смысле — всё действие в начале игры происходит во время бунта на космическом корабле.

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Представители Iron Tower в очередной раз конструируют для нас сложный для освоения проект, который потребует внимательного отношения к себе. Выход Colony Ship намечен на осень будущего года.