Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Hunting Simulator 2 рассказали об особенностях национальной виртуальной охоты

+
Последний день скидок до 50% в Ситилинке
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Разработчики из студии Neopica совместно с Nacon представили свежий трейлер Hunting Simulator 2 — вторую часть амбициозного симулятора охоты. Ролик получился довольно информативным, в нём раскрываются основные особенности будущей игры.

реклама

В общем, нам показали огромные локации из разных частей Света. Доморощенные виртуальные охотники смогут побродить по бескрайним европейским лесам, американским равнинам и пустыням и кое-где ещё. Игроку разрешат завести виртуальную собаку и поохотиться на 33 вида животных. Разработчики пообещали, что охота на виртуальных зверушек в этот раз будет особенно увлекательной, ведь они существенным образом «прокачали» их искусственный интеллект.

реклама

Hunting Simulator 2 должна поступить в продажу на PC, Xbox One и PlayStation 4. Будет также версия и для Switch.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

hunting simulator 2 neopica
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Hunting Simulator 2 рассказали об особенностях национальной виртуальной охоты
+
В Сети обнаружено упоминание PC-версий Days Gone и The Last of Us Part II (обновлено: Sony опровергла информацию)
15
СМИ: Работа над новой Grand Theft Auto началась недавно, а по масштабу игра уступит предыдущим проектам Rockstar
1
Gamescom в этом году в привычном формате проводиться не будет
+
F1 2020 выйдет в июле на всех актуальных платформах, включая Google Stadia
2
После бесплатной раздачи аудитория зомби-экшена World War Z превысила 10 миллионов игроков
3

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 169
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
53
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
32
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
218
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
47
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
8
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
5

Сейчас обсуждают

E1nher1
22:40
Этот драйвер игры не запускает. Ни ассасин, ни ГТА4, ничего не стартануло. Только сталкер и кризис запустились.
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Алиi Гапизов
22:39
Автор, переходник для кулера с AM3 на AM4 стоит порядка 300 рублей. Найди в наших магазинах или закажи на АлиЭспрексс, а пороть чушь, как CNPS10 отправляется на полку не надо. Это отличный кулер, кот...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Roditch
22:38
Смысла нет с этой видеокартой на 10-ку переходить. А так на сайте nVidia для GTX260 драйвер на 10-ку есть.
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
N1ghtwish
22:34
У интел цены привязываются к моделям, по-этому, я не думаю, что там что-то изменится по кол-ву ядер\потоков и цене. Непонятно только, что из себя будет представлять i9, но интел под i9 может выпустить...
Настольный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) впервые замечен в бенчмарке 3DMark
Sergej V
22:31
6 ггц на все ядра на воздухе, но недолго :) ну прям как с 5,3ггц 10 поколения, выдать может, но только 52 секунды, а потом трололотнинг
Настольный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) впервые замечен в бенчмарке 3DMark
Собака на Zene
22:30
Драть будут потреблядей за "новую" архитектуру так, что мало не покажется.
Настольный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) впервые замечен в бенчмарке 3DMark
BOIN
22:28
Каждому своё: как по мне они уж слишком "вытянутые" - слишком мало инфы помещается по вертикали и слишком много пустого места по горизонтали. Сайты зачастую даже на 16:9 с полосами по бокам идут, то ж...
Iiyama выпустила 34" игровой монитор Red Eagle GB3461WQSU с частотой до 144 Гц и откликом 1 мс
Миша Полешенко
22:25
"Ох нихуя нам так не хватало этого в чистом небе блять вот мне весна так хотелось посмотреть на очко мутанта в hd просто пиздец" это был сука сарказм это уже не похожее на сталкер чистое небо а похоже...
Фанатский ремастер S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky обзавёлся демонстрационным видеороликом
Yolanda Tarska
22:25
Как бы топовое железо внутри... китаец с РСТ за 40 тыс обычно хуже будет)
Apple представила iPhone SE (2020): iPhone 8 с новым чипом и улучшенной камерой по цене от 39 990 рублей
Yolanda Tarska
22:24
Айфоны это не видеокарты, на них сразу официальная цена, будет ровно 40 тыс, как сказали. Рут-прошивка это для гиков и школьников, в современных Андроидах (макеты от Ляо с Али не берём) это делать не ...
Apple представила iPhone SE (2020): iPhone 8 с новым чипом и улучшенной камерой по цене от 39 990 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем