Авторы Hunting Simulator 2 рассказали об особенностях национальной виртуальной охоты
Разработчики из студии Neopica совместно с Nacon представили свежий трейлер Hunting Simulator 2 — вторую часть амбициозного симулятора охоты. Ролик получился довольно информативным, в нём раскрываются основные особенности будущей игры.
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В общем, нам показали огромные локации из разных частей Света. Доморощенные виртуальные охотники смогут побродить по бескрайним европейским лесам, американским равнинам и пустыням и кое-где ещё. Игроку разрешат завести виртуальную собаку и поохотиться на 33 вида животных. Разработчики пообещали, что охота на виртуальных зверушек в этот раз будет особенно увлекательной, ведь они существенным образом «прокачали» их искусственный интеллект.
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Hunting Simulator 2 должна поступить в продажу на PC, Xbox One и PlayStation 4. Будет также версия и для Switch.
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