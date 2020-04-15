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После бесплатной раздачи аудитория зомби-экшена World War Z превысила 10 миллионов игроков

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В конце прошлого месяца зомби-боевик World War Z принимал участие в бесплатной раздаче в Epic Games Store. Любителей халявы в мире много, и сегодня в беседе с изданием IGN представители студии Saber Interactive заявили, что аудитория их игры превысила заветную отметку в десять миллионов человек. При этом её средний «онлайн» составляет около ста тысяч игроков.

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Если верить разработчикам, то их игра по статистике стала самой востребованной в рамках бесплатных раздач, коих уже было бесчисленное количество. Проект по показателям аудитории и онлайна даже превзошёл Left 4 Dead 2, которая в своё время тоже раздавалась бесплатно всем желающим.

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Есть и другие новости касательно World War Z. В начале мая на всех платформах выйдет World War Z Game of the Year Edition, в состав которой войдут все дополнения и различные DLC’шные наборы оружия, героев и различной косметики. Также World War Z выйдет на популярной портативной приставке Nintendo Switch.

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Citizen Number-X
15:55
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