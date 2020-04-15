Фанатский ремастер S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky обзавёлся демонстрационным видеороликом
Несмотря на почтенный, если не сказать преклонный возраст «трилогии» игр серии S.T.A.L.K.E.R. энтузиасты и моддеры всех мастей продолжают ваять для них различные модификации, в том числе и графические. В прошлом году в нашей редакционной новостной ленте уже появлялся материал про фанатский «ремастер» S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, как теперь тот же коллектив энтузиастов представил похожий проект по облагораживанию S.T.A.L.K.E.R. Clear Cky. Впрочем, оно и неудивительно: для многих знакомство с серией началось именно с «Чистого неба».
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Энтузиасты повысили разрешение текстур, улучшили качество растительности, доработали системы освещения и глобального затенения, добавили улучшенные модели и многое другое.
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Если всё пойдёт по плану, то в обозримой перспективе фанатский ремастер Clear Sky будет выложен в открытый доступ. Сейчас же его могут опробовать только те, кто финансово помогают моддеру на ресурсе Patreon.
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