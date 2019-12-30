В начале ноября наш раздел уже публиковал материал, посвящённый крупной модификации-ремастеру S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl от самоотверженных энтузиастов. На тот момент было неизвестно, когда модификация появится в открытом доступе, но несколько часов её автор опубликовал сопутствующий релизный видеоролик, в котором пообещал «скорый» релиз.

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Поскольку мод огромен как по идее, так и по реализации, он займёт на вашем накопителе порядка тридцати гигабайт свободного пространства. Стоит отметить, что за два месяца автор улучшил модификацию, увеличив число полигонов на моделях неигровых персонажей и различных статических и динамических объектах, увеличив число мутантов на карте, улучшив «божественные лучи» и систему освещения в целом, переработав систему частиц и многое другое.

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Кстати, на несколько минут на портале Mod Database появилось шесть частей RAR-архивов с содержимым ремастера, так что, скорее всего, его релиз состоится уже на днях, если не через несколько часов. Но есть и негативный момент: если преждевременная публикация не лжёт, то мод разбит на шесть частей RAR-архивов, что весьма неудобно. Впрочем, на что только не пойдёшь ради любимой игры.

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