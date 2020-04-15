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Элегантная робот Эхо уже доступна на основных серверах Overwatch

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Overwatch — это геройский шутер, поэтому релизы новых героев здесь это, пожалуй, основной источник достойных хоть минимального внимания информационных поводов. Новый персонаж — робот Эхо — была представлена ещё в прошлом месяце, и вот, теперь это очаровательное творение инженерной мысли уже доступно всем игрокам в Overwatch. Если вы, конечно, выдержите стояние в длинных очередях на роль «Урон» в основных игровых режимах.

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Эхо создавалась как омник (так в мире Overwatch называют высокотехнологичных роботов) с адаптивным искусственным интеллектом, способным к сверхбыстрому обучению. Эхо умеет летать, обстреливать противника снарядами в форме треугольника, устраивать засады с помощью бомб-липучек, а также «дожигать» критически раненых противников.

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Главная же способность Эхо — «Дубликация» — напрямую связана с её адаптивным ИИ. По желанию игрок, управляющий Эхо, может ненадолго стать полной копией любого вражеского героя (за исключением другой Эхо в любой форме). Всё верно: захотели — приняли облик танка и помогли команде «продавить» сложный участок, захотели — преобразились в дополнительного персонажа поддержки. Разумеется, и других героев класса «Урон» Эхо также может копировать, вот только полезность данного действия, учитывая огневую мощь и мобильность самой Эхо, является предметом обсуждений.

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Скорее всего, Эхо станет последним новым героем Overwatch до выхода второй части, где нас ждут сразу «пачка» новых героев, PvE-режим, а также огромное количество новых карт.

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