Компания Firaxis сегодня устроила приятный сюрприз и представила вниманию общественности проект под названием XCOM Chimera Squad. Это ответвление знаменитой серии стратегий с пошаговыми сражениями, события которого разворачиваются спустя пять лет после событий, описанных в XCOM 2 и её дополнениях.

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По сюжету, на Земле был сформирован отряд «Химера», состоящий из одиннадцати бойцов, включающих в себя как людей, так и инопланетян. Все персонажи проработаны вручную и обладают уникальными полезными способностями, поэтому их так мало (по крайней мере, на релизе). Вообще, в XCOM Chimera Squad разработчики отказались от автоматической генерации персонажей и локаций в пользу «ручной работы».

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Кроме того, в новинке можно будет увидеть изменения в боевой системе: появится система инициативы, определяющая очерёдность хода «Химер» и врагов, подготовительный этап, штурм и многое другое.

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Релиз XCOM Chimera Squad запланирован на 24 апреля, причём до 1 мая игру можно будет приобрести с 50-процентной скидкой.