Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня Ubisoft приступила к бесплатной раздаче одной из своих лучших игр — Assassin’s Creed II. Чтобы получить подарок, нужно проследовать по ссылочке на соответствующую страничку в Uplay, а если она не функционирует (у нас на момент написания данной заметки не работала), то есть альтернативный вариант: проследовать на страницу Assassin’s Creed II в Ubisoft Store и «купить» игру за 0 рублей. Также можно забрать подарок прямо в клиенте Uplay.

реклама

Напомним, что Assassin’s Creed II вышла в 2009 году на консолях и в начале 2010 года на PC. Проект по сей день считается одной из лучших частей франшизы Assassin’s Creed. Раздача завершится 17 апреля в 16:00 по московскому времени.

реклама

Важно отметить, что в бесплатной версии отсутствует русская локализация, но, уверены, для наших читателей это не проблема: ресурсы, где можно загрузить соответствующие файлы, общеизвестны.