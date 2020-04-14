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Бета-версия Minecraft с трассировкой лучей будет доступна уже в этот четверг

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То, что Minecraft получит трассировку лучей, нам известно уже относительно давно, но пока что обычный игрок полюбоваться облагороженным внешним видом своих кубических построек не может. К счастью, релиз Minecraft RTX уже не за горами, и сегодня это подтвердила компания NVIDIA, заявившая, что бета-тестирование проекта начнётся уже в этот четверг, 16 апреля. Помимо трассировки лучей обновление добавит в Minecraft перспективную технологию «умного» сглаживания DLSS 2.0.

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Сколь долго будет продолжаться период «беты», не уточняется, но надеемся, что полноценный релиз поспеет хотя бы к лету. Посмотреть, как выглядит «облучённый» мир Minecraft, можно на официальном сайте NVIDIA в разделе ускорителей GeForce.

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Стоит отметить, что именно в старых или графически примитивных играх преимущества трассировки лучей наиболее сильно бросаются в глаза. Что, впрочем, неудивительно.

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