Xbox Game Studios, под заботливым крылом которой теперь находится Obsidian Entertainment, опубликовала свежее видео с демонстрацией игрового процесса «выживача» Grounded. Нашему вниманию представили запись одиночного прохождения, в рамках которого показали механики крафтинга, строительства и непосредственно выживания.

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Название игры можно перевести как «приземлённый», и оно в полной мере отражает суть происходящего: мы играем за уменьшенных до размера муравьёв человечков, которым предстоит выжить в неприветливом микромире, где трава — деревья, а мелкие жучки — ужасные монстры. К слову, в игре даже предусмотрен режим для арахнофобов, настолько всё серьёзно. Хорошо, что хоть графика максимально мультяшная — это сильно спасает проект.

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По плану, Grounded выйдет по программе раннего доступа 28 июля.