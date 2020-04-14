Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

21 минута игрового процесса необычного «выживача» Grounded от Obsidian Entertainment

+
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Xbox Game Studios, под заботливым крылом которой теперь находится Obsidian Entertainment, опубликовала свежее видео с демонстрацией игрового процесса «выживача» Grounded. Нашему вниманию представили запись одиночного прохождения, в рамках которого показали механики крафтинга, строительства и непосредственно выживания.

реклама

Название игры можно перевести как «приземлённый», и оно в полной мере отражает суть происходящего: мы играем за уменьшенных до размера муравьёв человечков, которым предстоит выжить в неприветливом микромире, где трава — деревья, а мелкие жучки — ужасные монстры. К слову, в игре даже предусмотрен режим для арахнофобов, настолько всё серьёзно. Хорошо, что хоть графика максимально мультяшная — это сильно спасает проект.

реклама

По плану, Grounded выйдет по программе раннего доступа 28 июля.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

obsidian entertainment grounded
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

21 минута игрового процесса необычного «выживача» Grounded от Obsidian Entertainment
+
Fallout 76 вышла в Steam вместе с долгожданным обновлением Wastelanders
2
Infinity Ward сообщила о блокировке более 70 тысяч читеров в Call of Duty Warzone
2
ESRB будет предупреждать о наличии лутбоксов в играх
1
В начале июня в Steam пройдёт новый «Фестиваль игр»
+
Обновление Journey’s End для песочницы Terraria выйдет в середине мая
+

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 136
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 89
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
75
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
136
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
37
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
28
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
27
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
9

Сейчас обсуждают

ivvy1000
16:07
"Такой переход выглядит логичным: для этого надо сменить лишь процессор и материнскую плату. В моем случае это самые большие расходы. " - это выглядит максимально алогично, потому что все остальное ма...
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
MriS
16:04
У автора бп, хоть и новый, а линий много с низким током. 650 ватт не хватит, еще есть видеокарта за 200 ватт мощности и в ней пиковые токи присутствуют.
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Saint_Diver
16:03
Он у автора старый или б/у? Ему 650 Вт за глаза хватило бы…
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Saint_Diver
16:00
Мне больше вот это понравилось: https://youtu.be/3RYNThid23g
Русский энтузиаст улучшил архивное видео 1906 года до качества 4k 60 fps
Bratken
15:58
mainstream gaming computer... with 1080ti. Мммхмм, мэйнстрим :) но да, видос тоже понравился
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
Елисей Творимиров
15:58
Чисто рассказать всем какое у тебя железо решил, понтануться так сказать?
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
devastat1on
15:56
не обращайте внимание, он сидит на тяжелых наркотиках
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Johan_888
15:56
Интересует на сколько разогнана 1080Ti, я так понимаю это Founder Edition?
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
Saint_Diver
15:53
Этому видео уже три с половиной года. Даже у меня, ретрограда, в системе многое что поменялось. По-хорошему, нужно на каждый тест выкладывать новые фото и видео, а специально для твоего случая я уже п...
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
MriS
15:52
Может и такое быть, если бп старый. 12 В линий у него много может быть, а ток в них низкий и на каждую линию защита стоит. Пк просто будут выключаться от перегрузки бп. если линии не распределить. Кар...
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем