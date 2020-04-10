Игровая общественность практически в один голос называет Call of Duty Warzone одной из лучших королевских битв наравне с Apex Legends, а Infinity Ward совместно с Activision тем временем делятся с нами свежей статистикой. Ровно за месяц, минувший с момента выхода Warzone в свет, в неё сыграли свыше пятидесяти миллионов человек.

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Темп роста аудитории, безусловно, снизился: так, например, первые шесть миллионов игроков в Call of Duty Warzone отметились в первые же сутки после релиза, а первые тридцать миллионов — через десять суток. Дальше игра наращивала в среднем по одному миллиону уникальных пользователей в день.

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Напомним, что в Call of Duty Warzone мы оказываемся в вымышленном городе Верданск и должны стать лучшим игроком/отрядом из 150 участников матча. Поначалу в игре был доступен только режим трио, но впоследствии в неё добавили и сольный режим для тех, кому не нравится отвечать за случайных союзников, вечно норовящих умереть где-то вдали от вас.