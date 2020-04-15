Американское рейтинговое агентство ESRB пришло к выводу, что покупателей следует заранее предупреждать о наличии лутбоксов и иных форм покупок с неизвестным исходом в той или иной игре. Поэтому отныне на упаковках подобных игр в Северной Америке будет красоваться надпись «In-Game Purchases (Includes Random Items)».

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ESRB уже относительно давно использует стандартную маркировку «In-Game Purchases», однако впредь она будет применяться для более «честных» в плане внутриигровых покупок проектов. Базовая версия маркировки будет присваиваться играм, для которых можно купить дополнения, расширения, различную косметику и прочие гарантированные вещи. Иными словами, проектам с внутриигровыми покупками, но без элементов казино.

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Как пишут представители ESRB, новая маркировка появилась как ответ на запрос родителей, обеспокоенных тем, что их чада могут тратить в играх деньги на что-то со случайным исходом. Кроме того, ESRB отказалась от упоминания конкретно лутбоксов, потому что данный термин не охватывает полностью весь спектр возможных внутриигровых покупок со случайными предметами, да и родители геймеров с подобными терминами, согласно исследованиям, незнакомы.

Тем самым можно будет увидеть удивительное: рейтинг T (для тинейджеров) и упоминания элементов казино рядом друг с другом.

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