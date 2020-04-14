В конце прошлого года с подачи основателя и ведущего церемонии The Game Awards Джеффа Кейли в Steam прошёл первый фестиваль игр, предоставляющий возможность опробовать ранние версии ещё не вышедших игр, как будто бы они были привезены разработчиками на специальное игровое мероприятие.

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Прошлогодний фестиваль был приурочен к церемонии The Game Awards 2019, а в этом году их будет проведено по меньшей мере три: один уже прошёл в марте после известия о переносе конференции GDC 2020, второй пройдёт в июне как своеобразная компенсация отменённой E3 2020, ну и третий, если всё будет хорошо, пройдёт в декабре. Сегодня речь пойдёт о внеочередном июньском фестивале.

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