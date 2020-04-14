В начале июня в Steam пройдёт новый «Фестиваль игр»
В конце прошлого года с подачи основателя и ведущего церемонии The Game Awards Джеффа Кейли в Steam прошёл первый фестиваль игр, предоставляющий возможность опробовать ранние версии ещё не вышедших игр, как будто бы они были привезены разработчиками на специальное игровое мероприятие.
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Прошлогодний фестиваль был приурочен к церемонии The Game Awards 2019, а в этом году их будет проведено по меньшей мере три: один уже прошёл в марте после известия о переносе конференции GDC 2020, второй пройдёт в июне как своеобразная компенсация отменённой E3 2020, ну и третий, если всё будет хорошо, пройдёт в декабре. Сегодня речь пойдёт о внеочередном июньском фестивале.
рекламаЛетний фестиваль игр в Steam пройдёт с 9 по 14 июня. Джефф Кейли пока не рассказал, что за разработчики и игры примут в нём участие, но данная информация не заставит себя долго ждать. Разумеется, надеяться на возможность опробовать ранние версии AAA-проектов не стоит: как и в предыдущие два фестиваля, хорошо, если хоть одно игровое наименование будет знакомым.
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