В начале этого месяца студия Re-Logic подтвердила планы на релиз обновления Journey’s End для своей популярной «песочницы» Terraria в этом году. Сегодня же стало известно, что обновление выйдет раньше, чем можно было предположить — уже 16 мая.

реклама

Обновление порадует появлением двух новых режимов сложности — хардкорным, а также своеобразным аналогом творческого режима из Minecraft. То есть, максимально мирным и нацеленным на спокойное прохождение. Вместе с тем игра пополнится новыми видами противников, предметов и прочих неотъемлемых частей игрового процесса Terraria.

реклама

В следующем году Terraria исполнится десять лет, а по состоянию на апрель года текущего её продажи насчитывают более тридцати миллионов копий на разных платформах.