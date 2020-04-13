Вчера СМИ, ссылаясь на знакомые с ситуацией в Capcom источники, сообщили о том, что компания готовит ремейк Resident Evil 4 и планирует выпустить его через два года. Спустя несколько часов инсайдеры раздобыли ещё одну, не менее любопытную информацию. Из неё следует, что Capcom возлагает на данный проект большие надежды и настроена очень серьёзно: в частности, не жалеет денег и других ресурсов на его разработку.

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По информации инсайдеров, ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным ремейком, который Capcom когда-либо создавала: по объёму изменений и нововведений он превзойдёт и ремейк Resident Evil 2, и ремейк Resident Evil 3, да и команда разработчиков над ним трудится гораздо более крупная, чем над предыдущими ремейками игр франшизы.

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За разработку отвечает коллектив M-Two, который принимал непосредственное участие в создании ремейка Resident Evil 3. И хотя у M-Two была далеко не ведущая роль в разработке ремейка третьей части «Обители», разработчики набрались опыта и готовы к самостоятельной работе.

Как сообщается, создателю оригинальной Resident Evil 4 Синдзи Миками предлагали возглавить разработку ремейка, но он отказался ввиду работы над Ghostwire Tokyo, поэтому предоставил это право другому геймдиректору, имя которого пока неизвестно. Впрочем, безучастным Миками не останется и выступит в качестве консультанта.

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Важно помнить, что официально Capcom не подтверждала работу над ремейком Resident Evil 4, поэтому на данном этапе всё вышеуказанное — пусть и весьма правдоподобные, но всё же слухи. И относиться к ним нужно соответственно.