Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Capcom не жалеет средств на ремейк Resident Evil 4

1
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Вчера СМИ, ссылаясь на знакомые с ситуацией в Capcom источники, сообщили о том, что компания готовит ремейк Resident Evil 4 и планирует выпустить его через два года. Спустя несколько часов инсайдеры раздобыли ещё одну, не менее любопытную информацию. Из неё следует, что Capcom возлагает на данный проект большие надежды и настроена очень серьёзно: в частности, не жалеет денег и других ресурсов на его разработку.

реклама

По информации инсайдеров, ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным ремейком, который Capcom когда-либо создавала: по объёму изменений и нововведений он превзойдёт и ремейк Resident Evil 2, и ремейк Resident Evil 3, да и команда разработчиков над ним трудится гораздо более крупная, чем над предыдущими ремейками игр франшизы.

реклама

За разработку отвечает коллектив M-Two, который принимал непосредственное участие в создании ремейка Resident Evil 3. И хотя у M-Two была далеко не ведущая роль в разработке ремейка третьей части «Обители», разработчики набрались опыта и готовы к самостоятельной работе.

Как сообщается, создателю оригинальной Resident Evil 4 Синдзи Миками предлагали возглавить разработку ремейка, но он отказался ввиду работы над Ghostwire Tokyo, поэтому предоставил это право другому геймдиректору, имя которого пока неизвестно. Впрочем, безучастным Миками не останется и выступит в качестве консультанта.

реклама

Важно помнить, что официально Capcom не подтверждала работу над ремейком Resident Evil 4, поэтому на данном этапе всё вышеуказанное — пусть и весьма правдоподобные, но всё же слухи. И относиться к ним нужно соответственно.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

capcom
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: Capcom не жалеет средств на ремейк Resident Evil 4
1
Mount & Blade II продолжает лидировать в чарте продаж Steam, ремейк Resident Evil 3 лишь на пятом месте
1
Энтузиаст сделал для Half-Life Alyx мод, позволяющий полностью пройти игру с клавиатурой и мышью
5
За неполную неделю поставки ремейка Resident Evil 3 превысили два миллиона копий
4
СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
62
Энтузиаст запустил GTA V и первую Uncharted с включённой «трассировкой лучей»
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 81
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
9 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отключаем траву в Red Dead Redemption 2
30
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
56
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
81
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
34
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
51
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
8

Сейчас обсуждают

Никита Лебедёв
16:40
Доллар каким был, таким и остался. Это рубленная гривна побила очередное дно. В 2020х многие европейские страны хотят избавиться от нефти, поэтому путиномике лучше не будет. Лучше вместо новых железок...
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
cibershot
16:39
для него симпатичный тут один фанат в голубых трусах
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
Zystax
16:39
досижу на вин 7 до вин 10 2004 и сделаю сравнение их в играх
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
JeckPek
16:39
В Nature написали, что три десятилетия искали нужный состав полупроводника для фотоники, и, наконец, недавно нашли, так что может и правда что-то выйдет лет через 5-10. Вот нормальное изложение https:...
Новый сплав кремния позволит в 1000 раз увеличить скорость полупроводников
cibershot
16:37
Че эт вас гомосеков на баб потянуло разглядывать?
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
Никита Хмелевский
16:36
Ну да ставить к 2070s или rx 5700xt фактически r5 2600 долбоебизм, такое мог сказать только кто-то на подобии ностальжиПК
Если у вас нет 1500$ на сборку - то забудьте о процессорах дороже, чем Ryzen 5 1600AF
Никита Лебедёв
16:36
Педик педика видит издалека 😂
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
Timur Aydarovich
16:34
Ну игры работающие на одном-двух потоках, как и те, что требуют больше 8 потоков - я в расчет не беру. Их по пальцам одной руки пересчитать можно.
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
McArcher
16:33
Arma 3 вообще на двух потоках работает. Оптимизаций нету от слова "вообще" :)
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Алексей Борисов
16:32
ну да, 9900ks на 5.4ггц лагает. А ксеон на 4ггц справляется.
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем