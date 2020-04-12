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В файлах аддона World of Warcraft Shadowlands обнаружены упоминания трассировки лучей

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На прошлой BlizzCon сотрудники Blizzard открыто заявляли, что трассировке лучей в World of Warcraft — быть. Правда, на тот момент было неясно, насколько отдалённой является перспектива внедрения данной популярной нынче технологии в World of Warcraft. Мы бы так и пребывали в неведении, если бы на днях «датамайнеры» не раскопали в файлах альфа-версии расширения Shadowlands для World of Warcraft упоминания трассировки лучей.

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Похоже, рейтрейсинг появится в игре с релизом дополнения, и применяться данная технология в игре будет для улучшения качества теней. В рамках альфа-версии трассировка лучей неактивна.

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Дополнение Shadowlands должно выйти в этом году, и в его рамках фанаты World of Warcraft посетят параллельный мир под названием Тёмные земли, в котором обитают души умерших, пять новых игровых зон, а также узнают продолжение истории Сильваны. Точными сроками выхода дополнения Blizzard пока не располагает; мы бы даже не исключали вероятности их переноса вследствие сложившейся ситуации в мире.

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blizzard world of warcraft
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