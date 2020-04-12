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В Steam стартовала предварительная загрузка Fallout 76

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Хотя изначально PC-версия Fallout 76 подразумевалась как эксклюзив «лончера» Bethesda.net, спустя всего несколько месяцев издатель передумал и заявил о грядущем Steam-релизе. С того момента, впрочем, прошло уже больше года, но лучше поздно, чем никогда: Fallout 76 выйдет в Steam уже во вторник, 14 апреля, а с сегодняшнего дня в сервисе доступны предварительный заказ и предварительная загрузка в придачу.

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Напомним, что Bethesda предлагает ограниченную по времени возможность бесплатно получить Steam-версию Fallout 76 при наличии уже ранее купленной версии в собственном магазине компании. Для этого вам нужно связать свои учётные записи Steam и Bethesda.net до завтрашнего утра, 13 апреля.

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В день выхода в Steam игра получит и долгожданное обновление Wastelanders, по сюжету которого люди начали возвращаться в Аппалачию после появления слухов о спрятанных где-то на её территории сокровищах. Таким образом, в Fallout 76 появятся NPC, новая сюжетная линия, различные новые квесты и многое другое. Но есть и неприятное известие: появятся и новые фракции, которым придётся освободить определённое место на карте. Так что если ваши постройки расположены на территории будущих фракций, то вам придётся «переезжать».

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bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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